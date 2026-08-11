Trump afirma que EE.UU. controla Ormuz mientras Irán amenaza con mantenerlo cerrado

“Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Lo controlamos nosotros; nadie más, solo nosotros. Nuestra armada es increíble y las cosas van de maravilla para nuestro país", declaró Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews (Maryland), a su regreso de Ohio.

Trump aseguró además que la situación con Irán “va de maravilla”, aunque expresó nuevamente su desconfianza hacia las autoridades iraníes.

"No confío en Irán, soy la última persona que confiaría en Irán, me han mentido constantemente", dijo el mandatario, antes de insistir en que Estados Unidos mantiene actualmente el control del estrecho y que Irán no lo tiene.

En contraste, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezai, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz no será reabierto hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo naval contra Irán, libere sus activos congelados y acepte un alto el fuego que incluya también Líbano y Gaza.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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Trump había señalado anteriormente que la reapertura del estrecho constituye una de las prioridades de las negociaciones con Teherán.