Uruguay tendrá conexión directa con Punta Cana y celebra el intercambio turístico

La nueva ruta será operada por la aerolínea dominicana Arajet con tres vuelos semanales, según se anunció durante su presentación.

"Tenemos una diversidad turística diferente. Tenemos bellezas naturales como tiene República Dominicana, diferentes, nuestras. Tenemos frío, tenemos calor y tenemos algunos productos sobre los cuales tenemos que trabajar un poco más", apuntó Menoni durante el anuncio

El titular de la cartera uruguaya de Turismo explicó que algunas de las ofertas diferenciales del turismo en su país son los entornos rurales naturales y la gastronomía.

El ministro apuntó que la nueva conexión es "una muestra más" de la importancia estratégica que le asigna la cartera que encabeza a mejorar la conectividad del país suramericano: "Mas conectividad implica más posibilidades para el desarrollo del sector", enfatizó.

Mientras tanto, el gerente comercial de Aeropuertos Uruguay, Matías Carluccio, resaltó la importancia de que Uruguay se siga conectando con el mundo y destacó "el trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo y los distintos actores que hicieron posible la llegada de la compañía (Arajet) al país", según detalló la cartera.

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Los vuelos que conectarán Montevideo con Punta Cana tendrán una frecuencia de tres veces por semana, los lunes, los jueves y los sábados.