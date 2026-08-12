Al menos 15 muertos en el naufragio de un barco en el lago Kariba de Zimbabue

Los hechos sucedieron este martes en el lago donde se encuentra la principal central hidroeléctrica de Zimbabue y, de momento, al menos 27 personas continúan desaparecidas, informó en un comunicado que recogen medios locales este miércoles la Unidad de Protección Civil (CPU, en inglés), la agencia de gestión de desastres del país.

"Una embarcación del DDF (Fondo de Desarrollo de Distrito) naufragó en el lago Kariba esta tarde, 11 de agosto de 2026. A bordo, viajaban 114 pasajeros adultos (cifra confirmada mediante los billetes registrados en las cuentas), cinco tripulantes y un número indeterminado de menores de la edad requerida para pagar billete", detalló el comunicado, al especificar que el navío tenía una capacidad máxima de 90 personas.

Los supervivientes se encuentran en una isla del lago, después de que 15 cuerpos hayan sido recuperados y 77 personas rescatadas hasta el momento, detalló la agencia.

"La CPU ha movilizado embarcaciones para trasladarlos a tierra", añadió, al señalar que equipos subacuáticos han sido desplegados en el lugar para realizar labores de búsqueda y rescate.

"La oficina recomienda que este accidente sea declarado como un desastre", concluyó.

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La cadena de televisión pública ZBC News publicó un vídeo en sus redes en el que se pueden ver varias lanchas dirigiéndose hacia una embarcación volcada con personas encima vestidas con chalecos salvavidas, mientras un helicóptero sobrevuela la escena.

La presa de Kariba fue construida entre 1956 y 1959 por ingenieros italianos sobre el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y la vecina Zambia, lo que creó el lago homónimo, el mayor embalse artificial del mundo, con una capacidad de unos 180 kilómetros cúbicos.

La última rehabilitación de la Central Hidroeléctrica de Kariba fue financiada hace siete años por la Unión Europea (UE) con 113 millones de euros.

La central de Kariba y la Central Termoeléctrica de Hwange son las dos fuentes principales de generación de energía para Zimbabue, cuyos equipos han quedado obsoletos, aunque el Gobierno prometió obras de “rehabilitación” del servicio, que terminarán en 2030.

Zimbabue sufre apagones de hasta catorce horas diarias, un problema que arrastra desde hace 45 años y que ha obligado a industrias, comercios y ciudadanos a depender de métodos alternativos más costosos.

El Gobierno espera incorporar 600 megavatios adicionales a la red nacional mediante un proyecto en curso, en un país que demanda 1.800 megavatios diarios en periodos de máximo consumo.