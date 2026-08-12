Arranca festival de marionetas de Nueva York dedicado a mujeres titiriteras

El Fringe rinde homenaje a dos artistas estadounidenses visionarias que han llevado el arte de las marionetas a su máxima expresión, como medio para contar historias, expresar cultura y generar innovación: Theodora Skipitares (California, 1947) y Nancy Lohman Staub (Wisconsin, 1933).

El festival "es una celebración de extraordinarias voces artísticas de todo el mundo, con un enfoque particular en artistas mujeres e historias que ponen de relieve las experiencias, la resiliencia, la imaginación y el liderazgo de las mujeres", indicó el actor Manuel A. Morán, fundador y productor.

Afirmó que en momentos en que la inclusión, la diversidad y la colaboración internacional se ven cada vez más presionadas, este festival representa "una alegre afirmación de los valores que hacen que la ciudad de Nueva York y su comunidad artística sean tan vibrantes".

El festival se celebra en el Centro Cultural y Educativo Clemente Soto Vélez, que abre sus puertas tras una amplia remodelación, y se extenderá hasta el próximo domingo.

Contará además con 50 producciones, películas, exposiciones, talleres, mesas redondas y eventos especiales a cargo de artistas de los países participantes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una pieza central es la exhibición 'Theodora Skipitares: Ingenio abundante-Cuatro décadas de objetos escénicos', una retrospectiva de una de las artistas teatrales interdisciplinarias más influyentes de EE.UU., e incluye producciones desde 'Micropolis' (1982) hasta 'Footnotes', presentada este año.

El festival también celebrará a Nancy Lohman Staub a través de la exposición fotográfica 'Recuerdos felices dispersos de amigos títeres por una mujer de 93 años' que documenta títeres, artistas y amistades dentro de la comunidad internacional del arte de los títeres.

Staub, pionera en este campo, drigió el Puppet Playhouse de Nueva Orleans, organizó el histórico Festival Mundial de Títeres de 1980 en el Kennedy Center, cofundó el Museo del Centro de Artes de Títeres de Atlanta y contribuyó al lanzamiento de la Fundación Jim Henson y el Festival Internacional de Teatro de Títeres Henson.

A sus 93 años, su exposición ofrece una perspectiva profundamente personal e histórica sobre las personas e instituciones que han dado forma al arte de los títeres en todo el mundo.

Producciones adicionales de Puerto Rico, Grecia, Armenia, Cuba, Argentina, Bélgica, Canadá, Taiwán, México y Estados Unidos son una muestra de la diversidad y vitalidad del teatro de marionetas contemporáneo en todo el mundo, destacó además Morán.