Burnham celebra una reunión de emergencia por el calor extremo en el Reino Unido

El líder laborista mantendrá un encuentro con varios ministros y representantes de la Agencia del Medio Ambiente para abordar el problema de las altas temperaturas, un día antes de que el país afronte la quinta ola de calor del año.

Un portavoz de Downing Street señaló que el Gobierno sabe bien que los bomberos, los agricultores y el personal de la sanidad pública afrontan desafíos relacionados con las condiciones meteorológicas.

"El primer ministro presidirá esta tarde una reunión COBRA para tratar la respuesta del Reino Unido ante el calor extremo, los incendios forestales y la sequía. Somos conscientes de lo difícil que está resultando este verano, especialmente para los bomberos que combaten los incendios, los agricultores que trabajan en condiciones de sequía y el personal del NHS (la sanidad pública británica) en las saturadas unidades de urgencias", añadió.

"Seguiremos tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades, proteger el suministro de agua y salvaguardar el medio ambiente", puntualizó.

La Oficina Meteorológica (Met, en inglés) informó ayer de que el país va camino de registrar el verano más caluroso de su historia.

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Los bomberos han intervenido en algunos incendios forestales en Inglaterra, como el de New Forest, en el sur inglés, que empezó el pasado domingo tras incendiarse una furgoneta en una carretera.

La Oficina de Meteorología emitió ayer una alerta ámbar -por debajo de la roja (máxima)- por calor extremo en algunas zonas de Inglaterra este jueves, cuando se espera que las temperaturas lleguen a los 38 grados Celsius.

Las zonas afectadas corresponden al este, sureste y centro de Inglaterra, que podrían afectar a la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables, como niños y ancianos, así como al transporte y las infraestructuras.

La alerta estará vigente desde las 9:00 hora local (08:00 GMT) del jueves hasta las 23.59 (00.59 GMT) del mismo día.

Esta será la quinta ola de calor que afecta al Reino Unido este año. La primera fue entre el 22 y el 31 de mayo, cuando las temperaturas en el sur de Inglaterra alcanzaron los 35 grados Celsius, en tanto que la segunda se registró entre el 19 el 28 de junio, con temperaturas máximas de 37,7 grados.

La tercera ola fue mucho más prolongada ya que empezó el pasado 4 de julio y se prolongó hasta 26 del mismo mes en algunas zonas del sur de Inglaterra, con temperaturas en torno a los 30 grados, mientras que la cuarta se registró el 29 de julio.