Cae red internacional de narcotráfico que blanqueaba dinero en la Costa del Sol española

La operación se saldó con la detención de un objetivo de alto valor para Europol así como del líder de la organización, conocido como "el arquitecto financiero de Costa del Sol", que habría actuado como blanqueador al servicio de otros entramados criminales, y que ingresó en prisión provisional, informó la Policía este miércoles.

En los registros, cinco en la provincia de Málaga (Sur) y tres en Países Bajos, fueron incautados un dron, joyas valoradas en unos 170.000 euros, cinco armas de fuego, tres vehículos de alta gama y 40 móviles.

La organización mantenía conexiones con otros países europeos y con Sudamérica, y utilizaba el transporte de mercancías con contenedores para la introducción de la cocaína a través del puerto de Róterdam.

El líder de la trama habría diseñado complejas estructuras societarias para ocultar el origen ilícito de los beneficios del narcotráfico.

Para ello, al parecer, utilizaba contratos de préstamo ficticios para canalizar la adquisición de inmuebles en Málaga, una de las zonas turísticas más destacadas de España, que posteriormente transfería a familiares.

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Los investigadores concluyeron que no era un asesor financiero sino que prestaba servicios especializados de blanqueo de capitales a organizaciones criminales internacionales.

Este investigado habría organizado un envío de un contenedor con más de mil kilogramos de cocaína con destino a Róterdam poco antes de su arresto, que se adelantó ante el riesgo de que pudiera abandonar Europa.

Dos ciudadanos neerlandeses arrestados en España durante la operación fueron entregados a las autoridades judiciales de los Países Bajos con sendas órdenes europeas de detención y entrega que tenían en vigor.