Casa de Allende se vende por un millón de dólares tras fallida compra en gobierno de Boric

La residencia del exmandatario socialista derrocado fue adquirida por una empresa de topografía, según reflejó este miércoles la prensa chilena, en 1.000 millones de pesos chilenos (1.094.091 de dólares), un monto que supera en 67 millones (unos 73 mil dólares) a lo ofrecido en la administración de Boric, cuando anunció su intención de convertirla en un futuro museo.

La compañía que compró la casa, según reportes de prensa, tiene un inmueble colindante, por lo que su proyecto sería ampliar las oficinas.

La intención de compra durante el periodo del expresidente progresista generó polémica y el Ejecutivo frenó la operación, pero se abrió una investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco, que fue cerrada por falta de antecedentes, pero que le costó el cargo a una ministra y una senadora familiares de Allende.

La venta necesitaba la firma de un contrato con dos familiares que por entonces ocupaban cargos públicos y que por ley estaban impedidas constitucionalmente a hacer negociaciones con el Estado: su nieta y entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hija y exsenadora, Isabel Allende, quien residía en la vivienda.

También salió de su cargo la entonces titular de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a cargo del ministerio involucrado en el trámite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Allende adquirió en 1953 el inmueble, ubicado en la comuna de Providencia en el noreste de la capital, para vivir junto a su esposa Hortensia Bussi, y allí realizó importantes encuentros mientras fue senador y participó en tres de sus cuatro candidaturas presidenciales.

Tras asumir la presidencia, el exmandatario cambió de vivienda en 1971 a un inmueble en la comuna de Las Condes, en el este de Santiago, desde la cual partió al Palacio de La Moneda (sede de Gobierno) el 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el alzamiento militar encabezado por Augusto Pinochet y en medio del cual Allende se suicidó.

Junto a la vivienda de Allende, el Gobierno de Boric también anunció entonces la compra de dos propiedades en las que vivió el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), el democristiano que lideró la transición chilena, y aunque no generó polémica tampoco se concretó.