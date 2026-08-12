Chavismo y oposición se reúnen para cerrar el primer ciclo de diálogo impulsado por EE.UU.

La reunión, como todas las celebradas hasta ahora desde el pasado 6 de agosto cuando se inició el ciclo, se celebra a puerta cerrada en el hotel Gran Meliá Caracas, donde más temprano hubo una protesta de sindicalistas para pedir que se realicen elecciones presidenciales este año.

Hasta ahora, lo único que se ha informado es que la delegación opositora recibió en los últimos días a varios grupos de activistas y representantes de la sociedad civil que abogaban por la inclusión en el diálogo de la libertad de expresión, la liberación de presos políticos, el aumento de salarios y pensiones y otros temas.

El chavismo y un sector opositor inauguraron el primer ciclo de negociaciones con la mirada puesta en una transición, luego de la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado.

Las partes, lideradas por el jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, por el lado opositor, tuvieron un primer contacto telefónico el 1 de agosto.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

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A Figuera, quien defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015, entonces controlado por la oposición, la acompañan en el diálogo los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus, Sergio Vergara y Desiree Barboza.

Mientras que junto a Rodríguez están la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.

Ambas delegaciones suscribieron el 6 de agosto los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.

También, acordaron el cumplimiento verificable de los compromisos y la protección de los derechos humanos y políticos de "todas las fuerzas".

Estados Unidos ha expresado su "satisfacción" por el inicio del diálogo y afirmó que "contribuye significativamente al plan de tres fases" establecido por Washington para lograr una "transición a elecciones democráticas".