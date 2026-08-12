Detienen en Paraguay a dos brasileños acusados de tráfico de fármacos para adelgazar

Los detenidos son dos brasileños que fueron capturados en un allanamiento a una vivienda ubicada en Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, donde además se incautaron cerca de 2.000 dosis de tirzepatiza presumiblemente falsificada, dijo a la radio Ñandutí el jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, Carlos Duré.

La operación denominada 'Narciso', que se realizó de forma simultánea con las fuerzas de seguridad de Brasil, investiga el presunto "tráfico internacional de fármacos ilegales o falsificados", relacionado con el lavado de activos y el tráfico de drogas, indicó Duré.

"Este es un aporte gigantesco para poder identificar una red que estaba trabajando con una logística gigante en el traspaso de toda esta mercadería ilícita hacia el lado brasileño", agregó.

El jefe policial destacó que en la vivienda hallaron envoltorios y etiquetas relativos a la tirzepatida, un medicamento con "muchísima demanda" en Brasil y que se obtiene a menor precio en Paraguay, según dijo.

Por este caso, la Fiscalía de Paraguay inició una investigación por presunta violación de derechos de marcas, tras el hallazgo del "supuesto laboratorio clandestino de producción de tirzepatida", según un comunicado de la institución.

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La Fiscalía mencionó que los dos brasileños tienen órdenes de captura vigentes en su país por presunto tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero, falsificación de medicamentos y porte ilegal de arma de fuego.

El pasado 6 de agosto, la Policía de Paraguay desmanteló un laboratorio clandestino en el que se producían falsos medicamentos como tirzepatida durante un operativo en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil.

En el operativo se detuvo a tres hombres de origen brasileño acusados de vender el producto en redes sociales, señaló entonces el Ministerio Público.

La tirzepatida se vende al menos bajo 3 nombres comerciales en Paraguay, donde en los últimos meses han ocurrido robos del producto para luego venderlos en el mercado negro.