Dos muertos y 14 heridos en un ataque ruso en la región ucraniana de Jérson

Cinco edificios de apartamentos, 27 casas particulares, un centro comunitario, tiendas, una torre de comunicaciones celulares, minibuses y automóviles sufrieron daños, según la misma fuente.

Desde la noche del 11 de agosto, las fuerzas rusas han atacado Ucrania con un misil balístico Iskander-M, un misil antirradiación Kh-31P, misiles aéreos Kh-35 y 138 vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diversos tipos, informó la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram

Las fuerzas ucranianas derribaron 112 de los drones.

"Hasta las 09:00, las fuerzas de defensa aérea habían derribado o bloqueado 112 drones enemigos de las marcas Shahed, Gerbera y otros tipos en el norte, sur y este del país. Se registraron ataques aéreos enemigos en 16 lugares, y restos de aeronaves derribadas cayeron en dos lugares.", dice el comunicado de la Fuerza Aérea.

No se especificó el número total de misiles lanzados ni si alguno de ellos había podido ser derribado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ataque continua y está siendo repelido por aeronaves, unidades de misiles antiaéreos, unidades de guerra electrónica y sistemas no tripulados, así como por grupos de fuego móviles de las fuerzas de defensa.