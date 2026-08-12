Dos muertos y un herido por un tiroteo en Filipinas del que se acusa a un policía

En un comunicado, el cuerpo de seguridad explicó que el incidente se produjo a las 01:30 hora local (17:30 GMT del martes) en un resort de la localidad de Maragondon, situada a unos 50 kilómetros al sur de Manila, y dejó otro policía herido, quien se encuentra estable.

La Policía está investigando el suceso, cuyas circunstancias "aún están siendo estudiadas", realizándose una evaluación forense de la escena, que tuvo lugar en la isla de Luzón, la más grande y poblada del país.

Sobre el sospechoso, la agencia estatal de Filipinas PNA indicó que tiene 35 años y le fue incautada una pistola Glock con balas de 9 milímetros, similar al arma que tenía una de las víctimas.

"Un informe policial preliminar indica que las cuatro personas se encontraban bajo los efectos del alcohol y estaban a punto de abandonar el complejo turístico cuando ocurrió el incidente", dice la PNA.

El pasado 22 de junio se registró un tiroteo en una escuela de Tacloban, a unos 580 km al sureste de Manila, donde murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos, un suceso que ha impulsado el debate sobre el uso de armas en el país.

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El porte y la posesión de armas están regulados en Filipinas, que exige pruebas psiquiátricas y de consumo de drogas, capacitación en el manejo de estos artefactos y antecedentes penales limpios a quienes deseen obtener una licencia.

Sin embargo, miles de armas de fuego ilegales circulan en el país y han provocado numerosos incidentes en los últimos años, según reportes policiales citados por la PNA.