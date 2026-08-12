EE.UU. reconoce 153 civiles muertos en ataques contra los hutíes en Yemen en 2025

El documento, divulgado por CBS News, atribuye todas las víctimas civiles reconocidas por el Departamento de Defensa a tres ataques aéreos contra los hutíes.

El informe señala que era "más probable que no" que cinco civiles murieran en un ataque del 6 de abril cerca de Saná, otros 80 en el bombardeo del 17 de abril contra el puerto de Ras Isa y 68 en un ataque del 28 de abril cerca de Saada.

El Pentágono mantiene además otros 15 incidentes bajo evaluación por posibles víctimas civiles.

La evaluación fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) a partir de inteligencia, imágenes y fuentes públicas, sin visitas sobre el terreno ni entrevistas con testigos.

Los ataques formaron parte de la campaña lanzada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra los hutíes, respaldados por Irán, después de que el grupo intensificara sus ataques contra buques comerciales en el mar Rojo tras el inicio de la guerra de Israel en Gaza.

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Los hutíes han vuelto a atacar embarcaciones en la región durante la actual escalada militar en Oriente Medio y este martes mataron a seis personas al atacar con misiles un buque en el estrecho de Bab el Mandeb, según autoridades yemeníes.