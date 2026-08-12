El ala moderada de demócratas gana a izquierdistas en la carrera para gobernar Wisconsin

Según las proyecciones de los principales medios de comunicación estadounidenses la madrugada de este miércoles, Crowley logrará la candidatura a gobernador de ese estado del medio oeste por una ventaja mínima sobre su principal rival, la socialista demócrata Francesca Hong.

Con el 95 % escrutado, Crowley acaparaba el 39,78 % de los votos, mientras Hong reunía el 39,37 %, una diferencia de apenas 0,41 puntos porcentuales que fue suficiente, sin embargo, para que los expertos de los principales medios consideraran que la balanza se decantará a favor del primero.

Crowley, que lidera el Ejecutivo del condado de Milwaukee, representa al sector más moderado del partido y se presenta como una opción con experiencia ejecutiva y capacidad para competir en un estado políticamente dividido y lucha por ser el primer gobernador afroamericano del estado.

Su candidatura recibió el respaldo del gobernador saliente, el demócrata Tony Evers, después de que éste anunciara que no buscará un tercer mandato.

Su rival, Hong, se ha presentó como una alternativa progresista y defendió propuestas como la educación pública y el cuidado infantil universal, además de rechazar las donaciones de comités de acción política empresariales.

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La disputa despertó atención nacional por la importancia de ese estado y por el pulso que libran los moderados con el creciente movimiento progresista -representado por figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio Cortez, dentro del Partido Demócrata, después de avances recientes de candidatos de izquierda en otras primarias.

El ganador se enfrentará en noviembre al republicano Tom Tiffany, aliado del presidente Donald Trump, en un estado considerado clave para ambos partidos.

Las dos alas del Partido Demócrata protagonizan una batalla abierta en las primarias a nivel nacional, donde algunos candidatos de izquierda han logrado históricas victorias, como la de Abdul El-Sayed en Michigan y la de Peggy Flanagan en Minnesota, que se impuso en las primarias demócratas para el Senado.