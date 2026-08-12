El avión chino C919 completa su primera ruta internacional entre Pekín y Ulán Bator

El vuelo CA723 de Air China despegó del Aeropuerto Internacional de Pekín Capital a las 15.17 hora local (07.17 GMT) y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gengis Kan de la capital mongola a las 16.58 hora local (08.58 GMT), de acuerdo a los datos del portal de aviación Flight Radar.
La conexión entre ambas capitales tendrá una frecuencia diaria de ida y vuelta, con salida prevista de Pekín a las 15:00 hora local y regreso desde Ulán Bator a las 18:30.
Air China, que también opera el C919 en la ruta regional entre Pekín y Hong Kong, había recibido hasta julio 12 unidades de este modelo.
El C919, desarrollado por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (Comac), es un avión de fuselaje estrecho con capacidad para entre 158 y 192 pasajeros y un alcance de entre 4.075 y 5.555 kilómetros.
La aeronave opera comercialmente desde mayo de 2023 y aspira a competir en el segmento dominado por los Boeing 737 y Airbus A320, aunque sus pedidos proceden hasta ahora principalmente del mercado chino.