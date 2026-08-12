El brent se mantiene estable por debajo de 89 dólares tras subir un 0,08 %

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 0,07 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 88,81 dólares.

El brent extendió sus ganancias por quinta sesión consecutiva, aunque hoy de forma muy limitada, mientras los inversores digerían con cautela la revisión a la baja de la oferta mundial de crudo para lo que queda de 2026 por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En su informe mensual de mercado, publicado hoy, se disminuyeron en 1,7 millones de barriles diarios (mbd) sus perspectivas de oferta mundial para el tercer trimestre comparadas con las de hace un mes, ante el impacto de los repetidos cierres del estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento de precio del barril de crudo.

Precisamente la situación geopolítica en Oriente Medio sigue sin avances diplomáticos concretos, alejando la posibilidad de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán a corto plazo o un desbloqueo inminente del estrecho de Ormuz al tráfico.

El analista de mercado Fawad Razaqzada advirtió en un videocomentario para StoneX que si bien los últimos titulares sobre las conversaciones entre Omán e Irán sobre Ormuz aportaron cierto "alivio", no se deben confundir con "avances reales".

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"El punto clave es el estrecho de Ormuz y el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán. La retórica actual de ambas partes sugiere que cualquier tipo de acuerdo está todavía lejos, lo que significa que los riesgos siguen inclinándose hacia una subida de los precios del petróleo", agregó Razaqzada.