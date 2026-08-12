El C.Europa dice que Líbano marca el camino a Oriente Medio para abolir la pena de muerte

En un mensaje en su cuenta de X, consideró que la supresión de la pena capital constituye "un paso histórico y muy positivo por parte del Líbano".

Sobre todo, señaló que al convertirse en "el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte, el Líbano está marcando el camino para la región y acercándose a las normas del Consejo de Europa".

"Esto cobra aún más importancia ahora que reforzamos nuestra cooperación", añadió.

El Consejo de Europa es una organización, distinta de la Unión Europea, compuesta por 46 países. Trabaja en la defensa de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho y establece como una de las condiciones para la adhesión la abolición de la pena de muerte.

Hace poco más de un mes, durante el la IX edición del Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebró en París, el Líbano había sido uno de los protagonistas, junto a Marruecos, ya que sus ministros de Justicia, Adel Nassar y Abdellatif Wahbe, habían contado los pasos que habían dado sus países y los que estaban previstos para formalizar esa abolición.

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El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró el martes el "voto histórico y valiente" del Parlamento libanés para adoptar esa reforma.

A su juicio prueba que este país, que estuvo bajo mandato francés entre 1920 y 1943, "conserva una voz singular en la región" pese a la situación de conflicto que atraviesa.

En concreto, porque "sigue siendo un ejemplo por su capacidad de mantener vivos los valores democráticos y las libertades que están en la base de su existencia", señaló Barrot en un mensaje en su cuenta de X.