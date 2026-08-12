El desempleo en Uruguay durante el primer semestre de 2026 es del 7,4 %

El documento, presentado este miércoles, detalla también que la tasa de actividad se situó en un 64,3 %, al tiempo que la tasa de empleo fue del 59,6 %.

En los primeros seis meses de 2025, el desempleo había sido del 7,8 %, la actividad del 64,5 % y el empleo del 59,4 %, al tiempo que en el último semestre de ese año fueron del 7,1 %, 64,5 % y 59,9 %, respectivamente.

Al hacer un análisis del nuevo informe por sexo, el desempleo fue más alto en mujeres (8,8 %) que en hombres (6,2 %), contrario a lo que ocurrió con el índice de empleo (52,5 % a 67,2 %).

En materia de edades, el índice de desempleo más alto se encuentra entre las personas de 14 a 24 años (24,3 %), mientras que el más bajo está en quienes tienen más de 65 años (2,3 %).

En los restantes rangos, el desempleo en el primer semestre del año fue de 9,8 % en las personas de 25 a 29 años, de 6,8 % en las de 30 a 34 años, de 4,2 % en las de 35 a 44 años, de 4,1 % en la de 45 a 54 años y de 3,6 % en la de 55 a 64 años.

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El índice de empleo fue de 32,5 % en las personas de 14 a 24 años, de 80 % en las de 25 a 29 años, de 85,6 % en las de 30 a 34 años, de 88,3 % en las de 35 a 44 años, 85,6 % en las de 54 a 54 años, de 64,7 % en las de 55 a 64 años y de 14,2 % en las de más de 65 años.

Por otro lado, las personas con un índice de empleo más alto (79 %) y uno de desempleo más bajo (2,6 %) fueron las que tienen estudios terciarios completos o posgrados.