El expresidente portugués Rebelo de Sousa recibe alta médica tras sufrir una indisposición

"Marcelo Rebelo de Sousa fue asistido esta tarde en el Hospital de Faro tras una indisposición. El expresidente de la República se realizó varios exámenes complementarios de diagnóstico, habiendo sido acompañado por el equipo clínico de la Unidad Local de Salud del Algarve", escribió su equipo en la nota, en la que el exmandatario agradeció su labor al personal sanitario.

Horas antes, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, había asegurado en redes sociales que había hablado por teléfono con él y que lo había encontrado "tranquilo" y "recuperado".

"Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el (antiguo) presidente Marcelo Rebelo de Sousa, al que encontré tranquilo, muy bien dispuesto y recuperado de la situación que le llevó a comprobar, una vez más, la calidad de nuestro Servicio Nacional de Salud y la competencia de sus profesionales", publicó en la red social X.

El medio portugués Jornal de Notícias había avanzado que el expresidente, de 77 años, habría sido trasladado por los servicios de emergencias al hospital ya consciente tras haber sufrido un desmayo en un restaurante.

La última gran intervención médica conocida a Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, fue en diciembre de 2025, cuando fue operado de urgencia de una hernia incarcerada.

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Rebelo de Sousa terminó su segundo mandato consecutivo como jefe del Estado portugués en marzo de 2026, tras unas elecciones que ganó António José Seguro.