El filme 'Palestina 36', que muestra los hechos de la Gran Revuelta Árabe, llega a España

Preseleccionada para los premios Óscar a mejor película internacional en representación de Palestina (aunque no logró la nominación final), la película cuenta entre sus protagonistas con el ganador de un Bafta Robert Aramayo ('I swear', 'El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder') o el oscarizado Jeremy Irons.

El filme refleja el levantamiento armado con el que los árabes palestinos trataron de impedir la consecución del proyecto sionista que buscaba la creación de un Estado israelí y que resultó en cientos de muertes para ambos bandos.

En una entrevista con EFE, la actriz palestina Hiam Abbass (Nazaret, 1960) contó que algunos episodios reales fueron tan graves que, al trasladarse a la gran pantalla, debieron suavizarse para no parecer "un cliché" sobre la violencia contra los árabes y palestinos, en un momento de especial sensibilidad por el recrudecimiento de las masacres en Gaza desde 2023.

En palabras de Abbass, la directora, la también palestina Anne-Marie Jacir, "enseñó el guión a historiadores especializados en la materia", quienes consideraron que "había sido demasiado generosa" al mostrar la represión colonial británica, personificada en el militar Charles Orde Wingate (interpretado por Aramayo).

Wingate (1903-1944) fue un general del ejército británico que creó grupos paramilitares en la Palestina ocupada, conocidos como 'Special Night Squads' ('Escuadrones Especiales Nocturnos’), a los que se le atribuyen múltiples crímenes de lesa humanidad durante la revuelta árabe.

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"Podría haber ido más lejos y mostrar a este hombre tal y como fue en la vida real, pero entonces se volvería un cliché antiárabe: tal era su odio hacia lo palestino y lo árabe en general", apuntó.

El Wingate real fue transferido al Reino Unido en mayo de 1939 y pasó por los mandatos coloniales de Etiopía y el subcontinente indio antes de fallecer en el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Preguntada por la gran polarización que envuelve a la temática de la película, Abbass dijo tener "solo una cosa que compartir con quienes se muestren más reacios" a verla: "que sepan que forma parte de la historia".

"No soy yo quien se lo inventó, ni ha sido la película. La revuelta palestina del 36 al 39 es una historia que existió. La película la ficciona, pero lo hace basándose en historias verdaderas", afirmó.

En lo que respecta a la carga emocional del filme, en el que la actriz encarna a una madre palestina en un poblado golpeado por las fuerzas de Wingate, Abbass dijo no pensar en ella misma como palestina a la hora de interpretar, algo que se reserva para sus sesiones de visionado.

"Viajo por este mundo con mi propia carga y la llevo bien. Es pesada, pero la cargo. He aprendido a llevarla y he aprendido a aligerarla sobre mis hombros, aunque sea un poco", agregó.

'Palestina 36' cosechó un considerable éxito en festivales de todo el mundo, pero su proyección fue prohibida en Israel el pasado enero por presunta "promoción de actividades de una organización terrorista".

Hiam Abbass es conocida por interpretar a Marcia Roy en la aclamada serie 'Succession' (2018-2023), que le valió una nominación en los premios Emmy a mejor actriz invitada; en su larga filmografía constan películas como 'Munich' (2005), de Steven Spielberg, o 'Blade Runner 2049' (2017).

En lo que respecta a la directora del filme, Annemarie Jacir (Belén, 1974), cuenta con una larga trayectoria en el cine árabe independiente, con múltiples cortometrajes -como 'Like Twenty Impossibles' (2003), nominado en el Festival de Cannes- y películas como 'Wajib' (2012), que le llevó a representar a Palestina en los premios Óscar de 2018.