El Gobierno alemán amplía las competencias de sus servicios secretos frente a amenazas

"Se trata de una revolución en nuestra arquitectura de seguridad, porque por primera vez le damos a los servicios secretos competencias operativas", afirmó el ministro germano del Interior, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa.

Recalcó que Alemania está "ante una situación de amenaza grave, con la que nos enfrentamos diariamente".

"Somos objetivo cotidiano de la guerra híbrida, del espionaje, del sabotaje, de los ciberataques y de acciones encubiertas de potencias extranjeras cuyo objetivo es desestabilizar Alemania, causar daños a nuestro país y provocar también cambios políticos y sociales en nuestra sociedad", recalcó.

La reforma se aplica sobre todo al Servicio Federal de Inteligencia (BND), competente para la inteligencia exterior, y a la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que opera en el interior.

Con los cambios, se mantiene el principio de que el BND es una agencia dedicada a la recopilación de información.

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"Pero sería negligente que, ante peligros inmediatos detectados en el marco de las labores de recopilación de información, siguiéramos limitándonos a observar sin hacer nada", señaló en la rueda de prensa la ministra de la Cancillería, Nina Warken.

Por ello, a partir de la aprobación de la reforma en el Parlamento, los servicios de inteligencia podrán aplicar las llamadas "medidas activas", explicó.

Por tanto, si una amenaza identificada para la seguridad de Alemania, para la vida y la integridad física de la población o de otro tipo de importancia comparable no puede ser neutralizada por otra vía, el BND podrá actuar por sí mismo de manera activa.

Warken indicó que, ante amenazas persistentes y planificadas por parte de una potencia extranjera, esto incluye, por ejemplo, la manipulación de suministros mediante la introducción de componentes defectuosos, la infiltración deliberada en los sistemas informáticos de fábricas de drones o laboratorios de armas químicas con fines de sabotaje, o el apagado o inutilización de servidores pertenecientes a grupos estatales de jáqueres o a actores de desinformación.

No obstante, se mantiene la prohibición de hacer uso de la fuerza contra personas en el extranjero, aunque los miembros del BND ya no necesitarán un permiso especial para salir de Alemania con armas.

Las competencias de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución también serán ampliadas, al poder analizar grandes cantidades de datos recurriendo a la Inteligencia Artificial y también efectuar requisas digitales.

"Esto constituye un elemento esencial para descubrir, por ejemplo, planes de atentados cuando se dispone de acceso a datos en línea", señaló Dobrindt.

También habrá medidas activas de protección que permitan manipular, alterar o inutilizar medios utilizados para cometer delitos, como explosivos, explicó.

El ministro del Interior quiso hacer hincapié en la modernización de los servicios al exponer las limitaciones de las competencias actuales de las agencias.

Señaló que en ocasiones se recibían informaciones de agencias de países amigos sobre amenazas que no se podían compartir con la Policía, sino sólo con la Oficina Federal de la Protección de la Constitución, que no podía actuar, al no tener atribuciones operativas.

Dobrindt subrayó que los ciudadanos alemanes de bien no tienen nada que temer con la reforma con respecto a posibles violaciones de su esfera privada, como sostienen algunos críticos.

"Aquí de lo que se trata es de combatir terroristas y acciones de actores externos", aseguró.