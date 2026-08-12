El Gobierno paraguayo acepta la renuncia del titular de Turismo y designa a un interino

En el decreto, la Administración del presidente Santiago Peña agradece a Santa María "por los servicios prestados" al frente de la Senatur, ente con rango de ministerio dependiente de la Presidencia de la República y que asumió hace poco más de tres meses, el pasado 27 de abril.

El ahora exsecretario de Turismo presentó, mediante un comunicado difundido el martes a medios locales y a través de redes sociales, su renuncia "por motivos personales y de dignidad personal", sin abundar en detalles.

Santa María llegó a la Senatur en sustitución de Angie Duarte, quien fue juramentada en el cargo en agosto de 2023.

Consultado sobre la renuncia, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, dijo a la radio ABC Cardinal que Santa María quedó "a disposición" para seguir trabajando en la "revolución turística" de Paraguay, en un plan que el exfuncionario inició y que apuntaba a atraer a diez millones de visitantes internacionales al año para 2037.

En junio de 2025, el Gobierno planteó una reforma para fusionar el Viceministerio de Minas y Energía y la Senatur al Ministerio de Industria y Comercio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En 2025, Paraguay -donde residen menos de 7 millones de personas- recibió 3,6 millones de visitantes internacionales, entre turistas y excursionistas, lo que supuso un aumento del 91,24 % respecto a 2024.