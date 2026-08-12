El monzón eleva al menos a 146 los muertos en la India tras un deslizamiento en Bombay

El deslizamiento ocurrió en un barrio densamente poblado de la ciudad, cuando tierra y escombros cayeron desde una colina sobre varias viviendas, informó la Corporación Municipal de Brihanmumbai.

Las labores de rescate se vieron dificultadas por el acceso al lugar, “tan estrecho que solo puede pasar una persona”, según la autoridad municipal.

Equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres (NDRF), los bomberos de Bombay y la Policía local trabajaban para localizar y rescatar a personas que permanecían atrapadas bajo los escombros.

El accidente se suma a una temporada monzónica especialmente destructiva en varias regiones de la India. Ante la ausencia de un balance nacional único actualizado, el recuento de EFE incluye 101 muertos en Assam, 26 en Kerala, 12 en Jharkhand por la caída de rayos y los siete fallecidos este miércoles en Bombay.

Assam, en el noreste, concentra el mayor balance, con al menos 101 víctimas mortales y cerca de 1,2 millones de damnificados en 25 distritos, según la última actualización del jefe de Gobierno estatal, Himanta Biswa Sarma.

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Más de 80.000 personas continúan refugiadas en campamentos de socorro.

El monzón, que se extiende normalmente entre junio y septiembre, es esencial para la agricultura india y para la recarga de embalses y acuíferos, pero cada año provoca inundaciones, deslizamientos, cortes de carreteras y víctimas en varias regiones del país.