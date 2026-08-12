El petróleo de Texas sube un 0,08 % tras los últimos ataques en Oriente Medio

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 7 centavos con respecto al cierre anterior.

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos confirmó ayer martes que disparó a un buque de carga con bandera panameña por intentar violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, después de que medios y organizaciones de seguridad marítima reportaran el incidente.

También ayer, dos rescatistas murieron al impactar un misil cuando realizaban operaciones de salvamento cerca del buque mercante Tihama, en el que fallecieron cuatro tripulantes tras ser atacado en el estrecho de Bab al Mandeb por los rebeldes hutíes del Yemen, según informó el Gobierno internacionalmente reconocido del país.

Los nuevos ataques se producen mientras EE.UU. refuerza su presión para tratar de ahogar la economía iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas a más de cinco meses del inicio de la guerra lanzada por el país norteamericano e Israel contra la República Islámica.

José Torres, analista de Interactive Brokers, apunta en una nota recogida por CNBC que la subida de los precios del Texas refleja que la preocupación del mercado por el suministro de crudo en Oriente Medio continúa, pese a las señales de que Estados Unidos e Irán podrían alcanzar un acuerdo relativo al estrecho de Ormuz.

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El conflicto ha puesto a esta ruta estratégica en el centro de la discordia, ya que el paso libre permanece interrumpido desde mediados de julio, después de la ruptura de la tregua acordada por ambos países para alcanzar un acuerdo definitivo de paz y la reimposición del bloqueo naval estadounidense a las costas y puertos iraníes.