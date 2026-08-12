El primer ministro neozelandés asegura que tiene el respaldo de su partido tras cónclave

Tras una reunión urgente del caucus nacional, convocada por Luxon ante informaciones sobre posibles movimientos internos para sustituirle, el primer ministro afirmó en una rueda de prensa que había recibido el "pleno apoyo" de sus diputados.

"Nuestro caucus está unido y está decidido a ganar estas elecciones", afirmó Luxon, quien defendió la gestión de su Gobierno y reivindicó avances logrados desde su llegada al poder a finales de 2023, entre ellos "la reconstrucción del crecimiento económico, la disciplina financiera, el restablecimiento de la ley y el orden y, ciertamente, el fortalecimiento de la educación y la sanidad".

No obstante, reconoció que su Ejecutivo todavía tiene "mucho más que hacer" y presentó como eje de la campaña del Partido Nacional un plan para "arreglar las bases y construir el futuro", con el objetivo de aprovechar el potencial económico y social del país.

Luxon sostuvo que las elecciones ofrecerán a los neozelandeses una "elección muy clara" entre el proyecto de su formación y una oposición –encabezada por el Partido Laborista, de centroizquierda– que, según dijo, pretende llevar al país "hacia atrás".

El primer ministro había convocado la reunión de emergencia en la víspera después de reconocer que había aumentado la especulación sobre su liderazgo, tras varios informes sobre contactos entre diputados conservadores para evaluar un posible relevo.

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La presión sobre Luxon se ha intensificado en las últimas semanas por varias controversias y por el debilitamiento del respaldo electoral al Partido Nacional, que los sondeos sitúan ligeramente por detrás del Partido Laborista.

A las dificultades políticas se suma un escenario económico complejo, marcado por un desempleo del 5,6 %, una inflación anual del 4,1 % y un creciente éxodo de neozelandeses hacia Australia en busca de mejores salarios y oportunidades laborales.

Luxon llegó al poder a finales de 2023, después de que el Partido Nacional formara una coalición de Gobierno con Nueva Zelanda Primero y ACT, partidario de una menor intervención del Estado.

El episodio de inestabilidad política llega después de que, en enero de 2023, la entonces primera ministra, Jacinda Ardern, anunciara su renuncia como jefa del Ejecutivo y líder del Partido Laborista, alegando que no disponía de la energía necesaria para hacer frente al cargo, después de un periodo de duras críticas y hostigamiento en redes sociales.