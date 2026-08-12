El Supremo brasileño valida las leyes regionales contrarias a la moratoria de la soja

El tribunal refirmó la legalidad de las normas aprobadas en estados predominantemente agrícolas y que retiran incentivos fiscales a las empresas que integran el acuerdo, firmado hace 20 años por grandes comercializadoras como Cargill.

Estas normas buscaban aumentar la presión sobre las firmantes y lograron que, en enero, la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove, por sus siglas en portugués), anunciara que estas abandonaban el acuerdo, pese a las críticas de los ecologistas.

Al mismo tiempo, el Supremo determinó hoy que la moratoria es compatible con la Constitución y rechazó las acusaciones de que esta supone una barrera a la competencia económica.

De esta forma, extinguió todos los procesos que denunciaban un supuesto cartel y que habían sido impulsados por un parte del sector agrícola contrario al acuerdo dentro del organismo antimonopolio brasileño, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE).

La Abiove celebró en un comunicado la decisión del Supremo porque considera que protege la seguridad jurídica de las empresas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, afirmó confiar en que la resolución permita "superar definitivamente" la judicialización en torno a este tema y "abrir una nueva etapa de diálogo" entre los diferentes integrantes de la cadena productiva.

Desde la firma del pacto en 2006, alrededor del 10 % de la soja producida en la Amazonía (unos 2,6 millones de toneladas) ha sido bloqueada y no puede ser vendida a las empresas firmantes del pacto, según el último informe de seguimiento.

Además, de acuerdo con la ONG WWF Brasil, la deforestación en la región se redujo un 69 % entre 2009 y 2022, gracias en parte a la moratoria.

Los ecologistas han alertado repetidamente de que el fin del acuerdo puede desembocar en un aumento de la tala en el mayor bosque tropical del planeta y frenar los recientes avances.