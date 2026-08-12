El yen pierde la mitad de sus ganancias y sienta las bases de una nueva intervención

"Este tipo de esquema de intervención conjunta (...) tendría un efecto mayor si se repite", dijo a EFE Shigeto Nagai, responsable de economía japonesa en la consultora Oxford Economics, en una entrevista este miércoles.

El experto explicó aun así que este tipo de intervenciones sirven para "ganar tiempo", pero antes o después se producirá una corrección.

Este miércoles, en la Bolsa de Tokio, el yen se cambiaba en el entorno de las 159 unidades por dólar, lejos de las 155 logradas tras la intervención conjunta de Japón y EE.UU. a finales de julio, y en medio de una fuerte volatilidad.

Antes de la intervención, la moneda japonesa llegó a rozar las 164 unidades por dólar, su nivel más bajo en 40 años.

Para Nagai, la rápida corrección del cambio después de la intervención no es ninguna sorpresa, principalmente por dos motivos: por un lado, las condiciones que llevaron al yen a depreciarse siguen presentes; y, por otro, la liquidez en el mercado de divisas suele reducirse en agosto por las vacaciones de verano, por lo que los movimientos tienden a ser volátiles.

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Además, la situación en Oriente Medio, donde la guerra de Estados Unidos contra Irán ha provocado un alza en los precios del petróleo, continúa siendo incierta, lo que contribuye a la fortaleza del dólar, considerado un activo refugio.

Por eso, el experto cree que Tokio y Washington buscarán el momento oportuno para llevar a cabo una nueva intervención y así dejar claro a los participantes en el mercado de divisas que la acción de julio no fue un caso aislado.

"Independientemente de la magnitud de la intervención, la especulación de que esto puede suceder una y otra vez de vez en cuando hará más poderosa esta herramienta y mantendrá en alerta a los participantes", explicó Nagai, en línea con las declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, de que EE.UU. hará "lo que sea necesario" para apoyar a Japón.

Pero más allá de los efectos temporales que puedan tener estas acciones, Nagai cree que será muy difícil revertir la tendencia de la moneda japonesa si las condiciones macroeconómicas y las políticas del Gobierno japonés no dan un giro.

Desde su llegada al poder en octubre del año pasado, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha apostado por un ambicioso plan de gasto para estimular la economía japonesa, al tiempo que ha mostrado reticencia a apoyar la senda de subidas de los tipos de interés del Banco de Japón (BoJ).

"Le ha dado al mercado la impresión de que no le preocupa demasiado la inflación", resumió el analista de Oxford Economics.

Esta "mala" combinación de política fiscal y monetaria, argumenta Nagai, es la causa fundamental de la persistente debilidad del yen, y resulta difícil imaginar que la mandataria cambiará sustancialmente el tono en los próximos meses.

Esto ha hecho que algunos analistas apunten a la posibilidad de que el BoJ acelere su senda de subidas de los tipos de interés para normalizar la política monetaria del archipiélago y hacer frente a los riesgos inflacionarios, incluido el efecto de un yen débil.

Para Nagai, sin embargo, este foco en el mercado de divisas como elemento clave en las discusiones sobre política monetaria refleja una forma de pensar "limitada", y no se corresponde con la forma en que los bancos centrales de las grandes economías toman decisiones.

"Deben evaluar cómo las subidas de tipos anteriores han afectado a las condiciones financieras y, asimismo, cómo la actual tensión en Oriente Medio repercutirá en la inflación y, en particular, en el crecimiento durante los últimos meses", aseguró el experto. "Ese será el factor dominante en la conversación", indicó.

Con todo, el analista de Oxford Economics considera que es posible que el BoJ adelante la próxima subida de tipos a su reunión de octubre, en lugar de diciembre (como se venía esperando), en parte para hacer frente a esta fragilidad en el mercado de divisas.

Pero una subida de tipos en septiembre, como empiezan a sugerir algunos observadores, continúa siendo poco probable, apuntó Nagai.