FundéuRAE: "walkie-talkie", alternativas

En las noticias se pueden ver frases como las siguientes: “Los mejores Walkie Talkies con radio FM para poder comunicarte e informarte sin necesidad de luz”, “Cinco walkie talkies infantiles para jugar, potenciar la comunicación y acompañar sus aventuras” o “Este set de walkie-talkies es el regalo ideal para que tus hijos pasen todo el verano jugando a los espías”.

La forma inglesa “walkie-talkie”, que alude a un pequeño aparato que permite comunicarse en distancias cortas, puede adaptarse al español como “walkitalki” o “wokitoki”: la primera es frecuente en el español de España y la segunda responde a la pronunciación habitual en el español americano, según el “Diccionario panhispánico de dudas”. Además, en varios países se usa la forma “boquitoqui”. Sus plurales son regulares (“los walkitalkis”, “los wokitokis” y “los boquitoquis”).

Aunque es preferible “walkitalki” a “walki-talki”, por reflejar la pronunciación como una sola palabra, la forma con guion es aún mayoritaria en el uso. Su plural es “los walki-talkis”.

Coloquialmente, es frecuente el acortamiento “walki” (mejor que “walkie” o “walky”), con plural “walkis”.

También es posible recurrir a expresiones equivalentes, como “transmisor-receptor” (plural “transmisores-receptores”), “transceptor” o “radioteléfono (portátil)”, de acuerdo con la obra antes citada. En cualquier caso, todas estas opciones son nombres comunes, por lo que se escriben con minúsculas.

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Por todo ello, en los ejemplos se podría haber escrito “Los mejores walkitalkis/wokitokis/boquitoquis con radio FM para poder comunicarte e informarte sin necesidad de luz”, “Cinco transmisores-receptores infantiles para jugar, potenciar la comunicación y acompañar sus aventuras” y “Este set de transceptores portátiles es el regalo ideal para que tus hijos pasen todo el verano jugando a los espías”.

Si, por cualquier razón, se mantiene el extranjerismo, lo apropiado es resaltarlo con cursiva (o comillas), como lo hace el “Diccionario de la lengua española”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.