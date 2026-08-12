Gobierno luso asegura que el expresidente Rebelo de Sousa está bien tras indisposición

El jefe del Gobierno de centroderecha realizó este anuncio en una publicación en X, en la que aseguró que había hablado con el exmandatario por teléfono.

"Tuve la oportunidad de hablar por teléfono con el (antiguo) presidente Marcelo Rebelo de Sousa, al que encontré tranquilo, muy bien dispuesto y recuperado de la situación que le llevó a comprobar, una vez más, la calidad de nuestro Servicio Nacional de Salud y la competencia de sus profesionales", publicó.

Rebelo de Sousa, de 77 años, fue trasladado este miércoles a un hospital en la localidad de Faro, en el sur del país, tras haber sufrido una "indisposición", informó a EFE una fuente de su gabinete.

El medio portugués Jornal de Notícias avanzó que el expresidente habría sido trasladado por los servicios de emergencias al hospital ya consciente tras haber sufrido un desmayo en un restaurante.

La última gran intervención médica conocida a Rebelo de Sousa, con un historial de problemas cardíacos, fue en diciembre de 2025, cuando fue operado de urgencia de una hernia incarcerada.

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Rebelo de Sousa terminó su segundo mandato consecutivo como jefe del Estado portugués en marzo de 2026, tras unas elecciones que ganó António José Seguro.