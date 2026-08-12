Israel derriba 27 estructuras palestinas en Yenín como antesala a inaugurar dos colonias

"Hoy se demolieron 27 estructuras y la ocupación (Israel) continúa con sus esfuerzos de demolición", dijo Tareq Aghrabia, funcionario de la Gobernación de Yenín. Su destrucción sigue a varias jornadas en las que las excavadoras israelíes desmantelaron en torno a una treintena de infraestructuras más.

Entre las estructuras destruidas hay viviendas, comercios y otros locales comerciales e infraestructuras agrícolas.

Las demoliciones se producen a menos de 24 horas de que Israel inaugure la colonia de Ganim, a poco más de dos kilómetros al este de la ciudad palestina de Yenín. Algo más cerca de esta urbe está reconstruyendo también el asentamiento de Kadim.

Tanto Ganim como Kadim forman parte de los cuatro asentamientos (junto a Homesh y Sa Nur, ya rehabitados y en funcionamiento) que Israel desmanteló en 2005 como parte del Plan de Desconexión del entonces primer ministro, Ariel Sharon, por el que también se desmontaron todas las colonias de la Franja de Gaza.

"Esta mañana comenzó una operación para demoler 26 estructuras árabes ilegales en la zona de Ganim y Kadim, en el norte de Samaria, de cara a la reanudación del asentamiento en el lugar", anunció el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista y colono Bezalel Smotrich, en la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Israel defiende que estas estructuras se encuentran en el Área C de Cisjordania, que según los Acuerdos de Oslo quedó bajo administración israelí, lo que deja a este estado la concesión de permisos de construcción. Estos son casi imposibles de lograr para la población palestina local.

La Gobernación de Yenín sostiene, sin embargo, que estos acuerdos eran en su origen temporales (limitados a cinco años) y que la mayoría de viviendas a demoler están en el Área C pero forman parte de una extensión de la ciudad de Yenín, asentada en el Área A (de administración palestina).

Las colonias que pretende construir su lugar, en territorio palestino ocupado, en su lugar constituyen una violación del derecho internacional.