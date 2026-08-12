La audiencia por lavado y fraude contra expresidente hondureño continuará el 18 de agosto

En esta etapa procesal, el juez determinará si el expresidente será o no enjuiciado por los delitos que le imputa la Fiscalía en un caso abierto en 2023, relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando Hernández presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

Hernández, de 57 años, regresó a Honduras para afrontar este caso conocido como Pandora II el pasado 26 de junio procedente de EE.UU., donde fue extraditado en 2022, procesado y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en junio de 2024, antes de ser indultado por el presidente Donald Trump en diciembre de 2025.

El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva, señaló que la Fiscalía ratificó en la audiencia la acusación contra el expresidente por un delito de fraude y otro de lavado de activos, y ofreció "48 medios de prueba, entre ellos 38 documentales, tres periciales, dos testimoniales y cinco evidencias".

La defensa de Hernández, por su parte, no presentó medios de prueba y solicitó al juez un "tiempo prudencial" para estudiar las presentadas por la Fiscalía antes de formular sus objeciones, explicó Silva, que precisó que la diligencia continuará el próximo 18 de agosto.

Hernández, que gobernó Honduras entre 2014 y 2022, ya compareció el pasado 3 de agosto ante el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción para la audiencia de declaración de imputado, en la que se determinó que el proceso, inicialmente conocido por la Corte Suprema de Justicia, continuaría en un tribunal ordinario.

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En esa misma audiencia se estableció que el expresidente afrontará el proceso en libertad, aunque sujeto a medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país.

Antes de la audiencia de este miércoles, la abogada Angie Colindres, integran del equipo jurídico de Hernández, afirmó que el expresidente es víctima de "persecución política" y pidió al Poder Judicial que garantice su derecho a la "presunción de inocencia", la cual, aseveró, quedará demostrada ante los tribunales durante el proceso legal.