La Bolsa de México avanza un 0,29 %, rompe racha negativa y sube a 65.755,97 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones perdió, mientras que el Nasdaq Composite y el S&P 500 ganaron", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,29 % luego de dos sesiones seguidas de caídas".

Al interior del mercado mexicano, añadió la experta, destacaron los avances de las emisoras: Banorte (+1,5 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+1,46 %), Industrias Peñoles (+1,33 %), Grupo Carso (+1,05 %) y Banco del Bajío (+1,03 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este miércoles, el mercado mexicano acumula una pérdida del -1,76 % en lo que va de agosto, pero registra un avance del +2,25 % en lo que va de 2026.

En la jornada el peso mexicano se apreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,07 unidades por billete verde, frente a los 17,09 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 221,8 millones de títulos por un importe de 15.519 millones de pesos (unos 909 millones de dólares).

De las 702 firmas que cotizaron en la jornada, 333 terminaron con sus precios al alza, 346 tuvieron pérdidas y 23 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 18,91 %; de la empresa de telecomunicaciones Controladora Axtel (CTAXTEL A), con el 5,57 %, y de la minera Fresnillo (FRES), con el 3,44 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora de tequila José Cuervo (Cuervo), con el -4,16 %; de la acerera Grupo Simec (SIMEC B), con el -3,32 %, y de la desarrolladora inmobiliaria Grupo Gicsa (GICSA B), con el -2,81 %.