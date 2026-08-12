La producción de la OPEP subió un 7,5 % en julio, con mejoras en el Golfo Pérsico

Las cifras de observadores independientes publicadas este miércoles en el informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) confirman la recuperación tras la caída provocada por el conflicto y el subsiguiente cierre del estrecho de Ormuz, por donde se transporta habitualmente cerca del 20 % del petróleo en el planeta.

La OPEP sigue incluyendo en su bombeo conjunto la producción de Emiratos, un país que anunció su salida del cartel en mayo. Sin contar esa producción, el aumento del bombeo conjunto de los once miembros restantes es aún mayor, del 9 %.

A excepción de Emiratos, todos los países del grupo en el Golfo Pérsico, los más afectados por la guerra y los problemas de navegación en Ormuz, han aumentado sus extracciones.

Arabia Saudí, líder de la OPEP y principal exportador de crudo del mundo, ha elevado su bombeo en un 8,7 %, Irak ha disparado el suyo un 34 %; Kuwait, un 27 %, e incluso Irán ha aumentado de junio a julio sus extracciones en 26.000 barriles diarios, apenas un 1 %.

También bombearon más Guinea Ecuatorial (21,74 %), Argelia (0,8 %), Libia (3 %) y Venezuela (1,2 %).

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En general, solo Congo, Gabón y Nigeria produjeron menos petróleo en julio que en junio, según los datos de esas fuentes independientes que menciona la OPEP.

En cualquier caso, y pese a esa nueva subida del bombeo, tras las de junio, la producción conjunta en julio de la OPEP fue aún un 17 % inferior a la de enero, justo antes de que comenzaran los ataques de EE.UU. e Israel a Irán.

El aumento del bombeo conjunto de la OPEP compensa la caída de la producción de los diez países no miembros del grupo pero asociados a él desde 2016, y entre los que se cuentan Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán.

Esa alianza, conocida como OPEP+, extrajo en julio 37,6 mbd, un 4 % más que el mes anterior.

A ese bombeo habría que sumar 8,7 mbd de otro tipo de hidrocarburos, con lo que quedarían cubiertos con creces los 42 mbd en los que la OPEP estima que es la demanda de crudo para 2026 de esa alianza de productores.

El pasado día 2, la alianza indicó que en septiembre comenzará a introducir en el mercado 188.000 barriles diarios más.

Con este nuevo aumento del bombeo, el sexto mensual consecutivo, se completará, al menos sobre el papel, el recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún incluía a los Emiratos Árabes Unidos.

Aunque la OPEP no menciona expresamente en su informe la guerra en Irán, sí se refiere varias veces a cómo los riesgos geopolíticos han provocado una elevada volatilidad de los precios del petróleo.

Con todo, la OPEP señala que la economía mundial ha comenzado el segundo semestre del año con un impulso alentador, tras una primera mitad de año caracterizada por la resiliencia y la estabilidad.

"Esto ocurre a pesar del resurgimiento de las tensiones geopolíticas, en particular a partir del inicio del tercer trimestre de 2026, y de las incertidumbres asociadas", analizan los expertos de la OPEP.

De hecho, la OPEP mantiene casi inalterada su estimación de consumo de crudo en 2026, y la sitúa en 105,74 millones de barriles de petróleo diarios, casi un 0,6 % más que el año pasado.

Para el año que viene, la OPEP calcula que el mundo quemará cada día 107,9 mbd, un 2,16 % más, con China, la India y otros países de Asia liderando el aumento del consumo.