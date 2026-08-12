La RD del Congo aumenta a 2.061 la cifra de muertos y 4.449 los casos confirmados de ébola

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 10 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 46,3 %.

Además, 716 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 886 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 82,7 %.

La transmisión continúa activa en cinco provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Haut-Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), mientras que en Kivu del Sur han transcurrido 75 días sin un nuevo caso confirmado.

"Las acciones de prevención, descontaminación, entierros dignos y seguros y movilización comunitaria también continúan en las zonas afectadas", añadió el Ministerio.

Según reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS) este lunes, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista Science a finales de julio sugirió que las primeras infecciones habrían sucedido incluso antes, al menos en enero.

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La actual epidemia ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en la misma región entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la OMS.

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Tras declararse la epidemia en Ituri, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio luego de registrar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.