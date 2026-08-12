Las armadas de China e Indonesia realizarán maniobras este mes en aguas al este de Taiwán

En un comunicado, el Ministerio de Defensa chino informó este martes de que la fragata Honghe y un buque de guerra indonesio efectuarán ejercicios centrados en comunicaciones y reabastecimiento en alta mar, sin precisar una fecha ni una ubicación exactas.

Según la cartera, las maniobras tienen como objetivo mejorar la capacidad de actuación conjunta, profundizar la cooperación y contribuir al mantenimiento de la "paz y la estabilidad regionales".

El analista chino Zhang Junshe declaró al diario oficialista Global Times que se tratará de las primeras maniobras navales entre China y un país extranjero en aguas al este de Taiwán, una zona donde Pekín ha intensificado notablemente su presencia desde finales de mayo, tanto con buques de investigación como de guardacostas.

"Invitar a buques extranjeros a entrenar en aguas bajo jurisdicción propia es normal y razonable", afirmó el experto.

China no solo reclama la soberanía sobre Taiwán -isla autogobernada desde 1949-, sino que además considera propios los espacios marítimos circundantes, una postura que el Gobierno taiwanés rechaza con contundencia.

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Desde Taipéi, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) -organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- condenó el martes estos ejercicios, los cuales, subrayó, buscan "proyectar ante la comunidad internacional la falsa imagen de que el PCCh (Partido Comunista chino) ostenta jurisdicción sobre las aguas al este de Taiwán".

"Estos actos unilaterales dejan plenamente al descubierto que el PCCh ignora una y otra vez las normas internacionales, socava la paz y la estabilidad regionales y desafía el orden internacional", recalcó el MAC en un comunicado.

El organismo manifestó además que Taipéi "seguirá vigilando de cerca" la situación y "adoptará las medidas necesarias y adecuadas para defender con firmeza la soberanía nacional y la paz y la estabilidad" en el estrecho.

El comunicado del MAC no hizo una referencia explícita a Indonesia, país que, si bien no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, constituye uno de los principales colectivos de inmigrantes en Taiwán, con más de 300.000 residentes.

El anuncio de las maniobras coincidió con la visita a Yakarta de Elbridge Colby, subsecretario para asuntos políticos del Departamento de Guerra estadounidense, quien mantuvo un encuentro el martes con el ministro indonesio de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin.

Durante su reunión, Sjafrie subrayó que la cooperación con Washington debe reforzar la autonomía defensiva indonesia y descartó que implique el establecimiento de bases militares estadounidenses en el país asiático, según declaraciones recogidas por su oficina.

Las maniobras navales entre China e Indonesia -todavía no confirmadas por Yakarta- podrían desarrollarse en paralelo a la fase final de los ejercicios Han Kuang, las principales prácticas militares anuales de Taiwán, que finalizan el 14 de agosto.