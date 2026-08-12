Las muertes en el Mediterráneo se multiplican pese a las menores llegadas, advierte la OIM

Según la agencia de Naciones Unidas, en la ruta central, desde las costas del Magreb hacia Italia y Malta, 821 personas murieron o desaparecieron entre enero y abril, un aumento interanual del 111 %, a pesar de que las llegadas disminuyeron un 46 %, hasta las 8.677.

Más de la mitad de las víctimas se registraron sólo en enero, cuando el ciclón Harry azotó la región y causó varios naufragios, indicó la OIM en un informe sobre los flujos en las principales rutas migratorias durante los primeros cuatro meses del año, con especial atención a las del Mediterráneo, África y Oriente Medio.

En el Mediterráneo Oriental, con Grecia, Bulgaria y Chipre como destinos, las llegadas cayeron un 30 % con respecto al mismo periodo de 2025, hasta totalizar 9.032, pero murieron o desaparecieron 244 personas en el periodo estudiado, un aumento del 259 %, en muchos casos víctimas de naufragios cerca de las costas de Creta.

"Menos llegadas no significa que las travesías sean más seguras", destacó al publicarse estos datos la directora general adjunta de la OIM, Ugochi Daniels, quien subrayó que salvar vidas en estos casos "sigue siendo una responsabilidad compartida, y ninguna nación puede asumirla por sí sola".

El descenso más pronunciado en las llegadas hacia Europa se produjo en la ruta atlántica desde África Oriental hasta las islas Canarias, donde las llegadas cayeron un 78 % interanual en los primeros cuatro meses de 2026, hasta 2.276, y en este caso las muertes y desapariciones también descendieron, un 48 %, hasta 150.

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En esa ruta, analizó OIM, los puntos de partida se han ido desplazándose hacia el sur de la costa africana, lo que alarga la travesía marítima y aumenta los riesgos de los migrantes.

No todas las rutas registraron descensos, y en este sentido la agencia de Naciones Unidas recordó que las llegadas a España por la ruta del Mediterráneo occidental crecieron un 66 % hasta 5.647, impulsadas en gran medida por los cruces terrestres hacia Ceuta y Melilla, que se triplicaron.

En esa ruta se contabilizaron al menos 150 muertes y desapariciones de enero a abril, un 1 % más que en el mismo periodo de 2025.

También aumentaron aunque en menor medida, un 9 %, las llegadas a Yemen desde el Cuerno de África, alrededor de 70.200, pero subió aún más el número de víctimas en esta ruta, un 65 %, hasta las 105.

En Centroamérica, el flujo migratorio sur-norte a través de la región del Darién, entre Colombia y Panamá, prácticamente se ha detenido, con apenas 135 tránsitos registrados, un 95 % menos interanual.

En Honduras, el flujo de migrantes irregulares en el periodo estudiado fue de 3.485 personas, un descenso del 79 %, y en México de 14.506, una caída interanual del 87 %.

La OIM subraya que, pese a que la atención se concentra en determinadas rutas migratorias, casi la mitad de los 304 millones de migrantes internacionales en el mundo se mueven dentro de su propia región, en la que se desplazan por motivos laborales, familiares, educativos o en busca de seguridad.