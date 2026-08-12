"Les vamos a abrir las puertas", dice presidente de Paraguay sobre la migración brasileña

"Hoy los brasileños quieren venir a Paraguay, quieren venir a trabajar, quieren venir a vivir, y hoy les vamos a abrir las puertas aquí, desde el norte", declaró el mandatario a periodistas tras un acto de Gobierno en Concepción.

Peña, que este sábado cumplirá 3 años en el cargo, explicó que esta decisión persigue transformar a Concepción en "uno de los polos de desarrollo y progreso más importantes" de Paraguay.

Para ello, el gobernante reconoció que son necesarias obras de infraestructura que conecten a las ciudades paraguayas con Mato Grosso a través del río Apa, que determina todo el límite entre estas regiones.

"Nosotros estamos preparándonos para abrir camino hacia el norte, cruzar el río Apa", apuntó sin ofrecer detalles.

En julio de 2024, las autoridades de Brasil y Paraguay exploraron antiguos planes para la construcción de un puente sobre el río Apa que conecte a las ciudades de San Lázaro, en Concepción, y Puerto Murtinho, en Mato Grosso.

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Pero no se han reportado avances físicos de este proyecto.

Paraguay se ha vuelto un destino atractivo para la migración brasileña gracias a sus bajos impuestos y trámites expeditos para la instalación de empresas.

De acuerdo con datos de 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país residen al menos 162.330 extranjeros.

De ellos, unos 53.580 son brasileños, lo que representa el 33 % de todos los migrantes y solo por detrás de la población de Argentina, que con 67.009 individuos representa el 41,3 % del total.