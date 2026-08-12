Los hutíes atacan por cuarto día consecutivo el puerto yemení de Moca con misiles

Así lo aseguró Waddah al Dubaish, un portavoz de las Fuerzas Conjuntas, afines al gobierno y que operan a lo largo de la costa occidental del Yemen, al tiempo que afirmó que aún se está evaluando la magnitud de los daños y las posibles víctimas.

Fuentes militares indicaron a EFE que los misiles fueron lanzados desde zonas bajo el control de los hutíes.

Los insurgentes, hasta el momento, no han reaccionado ante esta información.

El puerto de Moca, controlado por el gobierno y de gran importancia comercial y estratégica en la costa yemení del mar Rojo, ha sido objeto de intensos bombardeos por parte de los hutíes.

El pasado domingo, los hutíes atacaron el puerto de Moca y provocaron extensos daños, además de una decena de muertos, entre ellos civiles.

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Moca es una histórica ciudad portuaria que se encuentra dentro de la provincia de Taiz y cerca del estrecho de Bab al Mandeb, un punto estratégico marítimo que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.

El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, ha advertido de que la guerra en el Yemen iniciada en 2014 corre el mayor riesgo de reactivarse desde 2022, cuando el Gobierno internacionalmente reconocido y los rebeldes hutíes acordaron una breve tregua que se ha mantenido en gran medida hasta ahora.