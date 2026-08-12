Más de 10,7 millones de mujeres necesitan ayuda en Afganistán, denuncia ONU

El organismo alertó en un comunicado de que la comunidad internacional corre el riesgo de "normalizar la crisis más grave del mundo en materia de derechos de las mujeres".

Según el organismo, los talibanes han emitido desde agosto de 2021 más de un centenar de decretos que han "institucionalizado la discriminación" contra las mujeres y las niñas.

De acuerdo con la agencia de la ONU, los talibanes "han restringido sus derechos en ámbitos como la educación, el empleo, la atención sanitaria, la libertad de movimiento y el acceso a la justicia".

El texto también alerta de que han "abolido la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y dificultan que puedan abandonar matrimonios abusivos o acceder a protección frente a la violencia de género".

Según los datos de ONU Mujeres, más de la mitad de las mujeres afganas asegura que solo sale de casa una o dos veces al mes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Las mujeres están desapareciendo de la vida pública", agrega.

El informe también advierte del deterioro de su salud mental y anota que "siete de cada diez mujeres describen su estado como malo o muy malo".

El organismo recuerda que las niñas continúan excluidas de la educación secundaria y que si las restricciones se mantienen "Afganistán puede perder más de 25.000 profesoras y trabajadoras sanitarias de aquí a 2030, lo que agravará aún más las crisis educativa y sanitaria del país".

A finales de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya denunció que sus programas sanitarios en Afganistán afrontan importantes desafíos operativos, con limitada movilidad del personal femenino y una persistente escasez de fondos.

El país sigue manteniendo cerradas las aulas para niñas y mujeres, siendo el único país del mundo que les niega el acceso a la educación secundaria y universitaria, algo que los organismos internacionales piden no olvidar.

Desde agosto de 2021, cuando las tropas estadounidenses completaron su retirada del país, las autoridades talibanes han impuesto restricciones estrictas sobre quién puede asistir a la escuela y bajo qué condiciones.

La ONU y otros actores internacionales han denunciado esta situación como un "apartheid de género" y advierten de que, lejos de relajarse, las restricciones siguen aumentando.

Mientras tanto, "los retornos forzosos desde países vecinos ejercen una presión adicional sobre comunidades ya de por sí vulnerables".

La representante especial adjunta de la ONU para Afganistán, Georgette Gagnon, ya denunció en una sesión del Consejo de Seguridad el pasado junio que hay una "generación perdida" de niñas afganas, que casi la mitad de la población necesita ayuda y que hay millones de retornos de países vecinos por las tensiones en Oriente Medio y el conflicto con Pakistán.