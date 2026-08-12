Más de 80 expresos políticos piden nuevo Tribunal Supremo y ente electoral en Venezuela

En un comunicado publicado en respaldo a la negociación impulsada por Estados Unidos, los firmantes indicaron que para reconstruir Venezuela es necesario empezar por la conformación de un "nuevo TSJ y un nuevo CNE, elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres y de garantizar que sea el pueblo, en democracia, quien decida el futuro del país".

"Solo así se restablece la separación de poderes que el régimen destruyó, y solo así se evita que una nueva dictadura vuelva a repetirse en Venezuela", indicaron los opositores entre los que destacan los exdiputados Freddy Superlano, Américo De Grazia o activistas como Roland Carreño, Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas.

La solicitud se conoció poco antes de culminar el primer ciclo de diálogo entre el Gobierno y un sector de la oposición, que comenzó el pasado 6 de agosto en Caracas con miras a una transición, después de la captura de Nicolás Maduro por parte de tropas estadounidenses en enero pasado.

Los exdetenidos se dijeron convencidos de que en esta negociación está "el camino hacia elecciones libres, hacia la justicia y hacia la libertad, no solo de todos los presos políticos, (sino) de toda Venezuela".

"El pueblo de Venezuela necesita una transición en paz hacia la democracia", añadieron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El chavismo y la oposición venezolana están reunidos este miércoles en un hotel de Caracas, luego de una semana de conversaciones para abordar las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio y la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral.

Las partes, lideradas por el jefe del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada Dinorah Figuera, por el lado opositor, tuvieron un primer contacto telefónico el 1 de agosto.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

Ambas delegaciones suscribieron el 6 de agosto los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política, pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa.