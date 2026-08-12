México apostará en la cumbre del G20 por la innovación y la producción tecnológica

Ebrard confirmó que asistirá al encuentro, previsto a partir del 31 de agosto en Carolina del Norte, por invitación del secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick.

Además señaló que la discusión estará concentrada en cómo acelerar la innovación en América del Norte, incluido México.

El funcionario sostuvo que distintos países asiáticos, entre ellos China y Corea del Sur, han escalado posiciones en decenas de campos tecnológicos durante este siglo, mientras que la región norteamericana no ha avanzado al mismo ritmo, pese a que esa capacidad determina, a su juicio, la generación de riqueza.

"No es un tema de ciencia y de tecnología, sino es un tema de productos", expresó Ebrard al poner como ejemplo el desarrollo de biotecnología agrícola presentado este miércoles en la capital mexicana.

México aprobó en junio que el Gobierno y la empresa GreenLight Biosciences avanzaran en el primer biofungicida basado en ARN del mundo, un producto diseñado para combatir el oídio de la uva mediante ácido ribonucleico y sustituir pesticidas químicos.

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Para Ebrard, este proyecto ejemplifica el tipo de actividad que México pretende escalar: una industria basada en conocimiento, con mayor valor agregado y capacidad exportadora, en lugar de limitarse al ensamblaje o depender de las oportunidades generadas por la relocalización de empresas.

El secretario estimó que la primera etapa del proyecto de GreenLight requerirá una inversión cercana a 100 millones de dólares y podría generar 500 empleos directos especializados.

También dijo que la compañía pretende establecer en Ciudad de México una planta de producción de ácido ribonucleico y comenzar a fabricar dicha molécula en el país para 2027.

Andrey Zarur, fundador y director general de GreenLight Biosciences, explicó que la empresa busca llevar al menos 10 proyectos ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) durante los próximos dos o tres años, entre fungicidas, acaricidas, herbicidas y otros productos.

Actualmente, un biofungicida ya cuenta con autorización y un acaricida contra la llamada 'arañita', que afecta cultivos como aguacate y fresa, está bajo evaluación.

Ebrard anticipó que México podría convertirse en exportador de estos productos y planteó que en los próximos años incluso será necesario crear una fracción arancelaria específica para productos biotecnológicos.

"¿Cuántos países van a producir esto? Contaditos. Entonces vamos a exportar muchísimo", sentenció.

El funcionario vinculó además esta apuesta con un sector exportador de más de 20.000 millones de dólares directamente relacionado con estas tecnologías.