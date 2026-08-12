Ministro israelí pide impedir el regreso de Mahmud Abás a Ramala tras su visita a Turquía

"La visita de Abu Mazen a Erdogan, quien declara abiertamente su ambición antisemita de destruir el Estado de Israel, revela una vez más la verdadera naturaleza de Abu Mazen: un enemigo que lidera una organización terrorista que fomenta y financia el terrorismo contra el Estado de Israel", dijo Smotrich en un mensaje en X a última hora del martes.

"Insto al primer ministro (Benjamín Netanyahu) a aprovechar esta oportunidad e impedir su reingreso a Israel y a Judea y Samaria. La organización terrorista palestina debe ser desmantelada", añadió usando el nombre bíblico de Cisjordania ocupada.

Israel controla todos los pasos fronterizos externos, puntos de entrada y salida que conectan Cisjordania ocupada con el mundo exterior (como la frontera con Jordania) así como la entrada a Israel, y solo los palestinos con ciudadanía israelí pueden legalmente volar a través del Aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv.

Abás llegó ayer por la noche a Ankara, para una visita oficial de dos días durante la que se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan a fin de abordar "los últimos acontecimientos políticos, la continua agresión y las violaciones contra el pueblo palestino", detalla la agencia oficial palestina Wafa.

Esta cumbre palestino-turca se enmarca dentro de las consultas políticas periódicas que mantienen ambos presidentes, en vista de los lazos históricos compartidos.