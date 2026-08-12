Mulino afirma que el narcotráfico es el peor enemigo del Canal de Panamá

"Obviamente el enemigo del canal es el narcotráfico, y no más nadie", dijo el mandatario panameño durante su intervención en la apertura de esta cita regional en la que participó también el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

El mandatario profundizó en que la vía interoceánica además de ser una posición estratégica para el comercio mundial "también lo es para las organizaciones delictivas del narcotráfico", y apuntó que "eso que a priori parece ser un elemento secundario de la cadena delictiva, representa un gran problema para nuestro país".

Además, explicó que esto es así ya que "aquí queda parte de esa droga, que es utilizada para pagar los servicios ilegales a las pandillas en su zona de acción".

Mulino alertó que "esa droga va a las calles, es vendida y se recoge dinero en efectivo para sostener la pandilla", en lo que dijo es un "círculo vicioso que estamos dispuestos a romper cueste lo que cueste".

"Para ello contamos con tres pilares fundamentales: voluntad política de este presidente, de su Ministro de Seguridad y nuestras fuerzas de seguridad, como el Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con hombres y mujeres que sacrifican horas, días y hasta su vida en esta lucha, y además un equipo de naciones encabezados en este caso por EE.UU.", remarcó.

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Dentro de esta perspectiva, el presidente panameño se refirió al desafío que enfrentan los países ante la amenaza del flagelo de la droga, y lanzó que hoy están "frente a una dicotomía: o naciones libres, o narco-estados".

"Está claro que todos los aquí presentes estamos del lado correcto: De la libertad, de las naciones prósperas y de la integridad de sus pueblos. Para ello debemos trabajar de manera integral. Respetando la soberanía y los territorios", afirmó Mulino.

"Pero -resaltó- actuando en unidad, contando con el apoyo necesario para un país que, como muchos de los nuestros, solo no puede contra la delincuencia".

El gobernante panameño fue más allá y destacó que esta actividad del narcotráfico "en un año moviliza en drogas el equivalente a más de 200 presupuestos de seguridad".

En este sentido, Mulino aseguró que en los últimos 18 meses con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos "este país ha intervenido en nuestro presupuesto con 174 millones de dólares para aumentar la capacidad tecnológica y logística de nuestras fuerzas".

La Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), integrada por cerca de una veintena de países, inició este martes una reunión en Panamá con un llamada a pasar de los discursos a la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado.