Nigel Farage pone a prueba su popularidad buscando mañana su reelección en Clacton

Los ciudadanos de Clacton, localidad costera del sureste de Inglaterra, podrán votar desde las 07:00 hora local (06:00 GMT) hasta las 22:00 (21:00 GMT) de este jueves, aunque los resultados se conocerán en la madrugada del viernes. En la elección previa, Farage se llevó el 43 % de los votos de Clacton.

Farage (62 años) ha sido parlamentario por esta circunscripción hasta el pasado julio, cuando renunció para volverse a presentar inmediatamente a la reelección, una decisión que ha sido tachada de farsa por los políticos de los principales partidos, que le acusan de tener como único objetivo acallar las críticas y las sospechas sobre unos regalos monetarios no declarados.

En el momento de su dimisión, Farage afrontaba una investigación del llamado comité de estándares parlamentarios por no declarar un regalo de cinco millones de libras (5,85 millones de euros) del inversor británico en criptomonedas Christopher Harborne poco antes de entrar en el Parlamento en las elecciones generales de 2024.

Cada vez que los periodistas le han preguntado por ese dinero, Farage decía que era un asunto personal y que no tenía por qué dar explicaciones. Al comunicar su dimisión, el líder populista planteó la elección parcial como una batalla del pueblo contra el 'establishment' para que sean los electores los que le juzguen.

Ante la estrategia de Farage, los principales políticos - laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes- optaron por boicotear estos comicios y no presentan candidatos en Clacton.

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Ante la ausencia de las formaciones tradicionales, figuras independientes se registraron para competir -hasta 34 candidatos-, lo que obligó al ayuntamiento local a imprimir una papeleta de votación de casi un metro de largo.

En estas excepcionales circunstancias, el principal adversario de Farage ha resultado ser el célebre cómico Conde Carabasura (Count Binface), conocido por llevar un cubo de reciclaje en la cabeza y que ha presentado su candidatura previamente en otras citas electorales.

Este personaje ha centrado su campaña en el lema "no soy Nigel Farage" y ha logrado una inédita atención mediática, con un programa electoral que es un compendio de estrafalarias propuestas como bajar el precio de los helados o celebrar un referéndum sobre la vuelta de Plutón a la condición de planeta.

Carabasura, que dice ser un alienígena procedente del planeta (imaginario) Sigma IX, ha logrado así dar la vuelta al argumento de Farage y presentarse como el verdadero candidato antisistema, aportando además un punto de ridiculez a esta votación.

Pero a pesar de la excentricidad del panorama electoral, las encuestas sobre intención de voto apuntan a un resultado claro: un reciente sondeo de la firma Survation situó el apoyo a Farage en torno al 73 %, seguido por el Conde Carabasura con un 20 %.

A nivel nacional, en cambio, el laborismo del primer ministro británico, Andy Burnham, ha mejorado en las encuestas y ha superado a Reform UK por primera vez en 18 meses, según una reciente encuesta de la firma YouGov, hecha entre el 9 y el 10 de agosto.