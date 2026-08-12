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12 de agosto de 2026 a la - 07:00

Nueve distritos portugueses, la mayoría fronterizos con España, en aviso por calor

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Lisboa, 12 ago (EFE).- Nueve distritos portugueses, ocho de ellos fronterizos con España, se encuentran este miércoles en aviso amarillo por calor, en una jornada en la que se esperan máximas que alcanzarán los 40ºC y cuando hay más de 60 municipios en riesgo "máximo" de incendio rural.

Por EFE

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que los distritos afectados por la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima" son Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora y Faro, que colindan con las regiones españolas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

En la región autónoma del archipiélago de Madeira se ha activado el mismo aviso.

Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas se registrarán en Évora (39ºC), Castelo Branco (37ºC), Beja (37ºC) y Bragança (37ºC).

En Lisboa, las temperaturas se situarán entre los 19ºC y 33ºC.

Asimismo, hay más de 60 municipios, la mayoría de ellos concentrados en el norte e interior del país, en riesgo "máximo" de incendio rural, una cifra similar a los que se encuentran en riesgo "muy elevado".

Según datos de la Protección Civil portuguesa, este miércoles no hay incidencias "significativas" relacionadas con incendios rurales.