Nueve distritos portugueses, la mayoría fronterizos con España, en aviso por calor

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que los distritos afectados por la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima" son Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora y Faro, que colindan con las regiones españolas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

En la región autónoma del archipiélago de Madeira se ha activado el mismo aviso.

Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas se registrarán en Évora (39ºC), Castelo Branco (37ºC), Beja (37ºC) y Bragança (37ºC).

En Lisboa, las temperaturas se situarán entre los 19ºC y 33ºC.

Asimismo, hay más de 60 municipios, la mayoría de ellos concentrados en el norte e interior del país, en riesgo "máximo" de incendio rural, una cifra similar a los que se encuentran en riesgo "muy elevado".

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Según datos de la Protección Civil portuguesa, este miércoles no hay incidencias "significativas" relacionadas con incendios rurales.