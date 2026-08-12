Nueve distritos portugueses, la mayoría fronterizos con España, en aviso por calor

El Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) precisó en su web que los distritos afectados por la "persistencia de valores elevados de la temperatura máxima" son Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora y Faro, que colindan con las regiones españolas de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.
En la región autónoma del archipiélago de Madeira se ha activado el mismo aviso.
Entre las capitales de distrito, las mayores temperaturas se registrarán en Évora (39ºC), Castelo Branco (37ºC), Beja (37ºC) y Bragança (37ºC).
En Lisboa, las temperaturas se situarán entre los 19ºC y 33ºC.
Asimismo, hay más de 60 municipios, la mayoría de ellos concentrados en el norte e interior del país, en riesgo "máximo" de incendio rural, una cifra similar a los que se encuentran en riesgo "muy elevado".
Según datos de la Protección Civil portuguesa, este miércoles no hay incidencias "significativas" relacionadas con incendios rurales.