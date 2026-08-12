Nuevo ataque con dron contra una central eléctrica en Zawiya en el oeste de Libia

La agresión, que daño la central eléctrica -con capacidad de 1300 MW- durante la madrugada del miércoles, causó, según la Compañía, un "corte en el suministro eléctrico" en una amplia zona del sur de la localidad de Zawiya.

La empresa estatal advirtió del "peligro" que suponen este tipo de ataques contra sus instalaciones y de las posibles consecuencias "directas" para la estabilidad de la red que "podría provocar perturbaciones generalizadas" en el sistema y dar lugar a un corte "parcial o total" del suministro eléctrico.

Este suceso surge en medio de una oleada de ataques "con equipos remotos" a instalaciones petroleras, una desalinizadora y otra central eléctrica en la localidad de Zawiya, que se encuentra dentro del territorio dependiente del Gobierno de Unidad Nacional (GUN).

El mayor ataque fue contra una de los tanques de la refinería de Zawiya y provocó un incendio extinguido después de 20 horas de labores de extinción.

El primer ministro del GUN, Abdelhamid Dbeiba -que administra el oeste de Libia-, dijo el martes que los ataques con drones que incendiaron la refinería de Zawiya y otras infraestructuras públicas son "crímenes graves" que ya están siendo investigados.

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Dbeiba manifestó, mediante un comunicado publicado en su cuenta de X, que los ataques "no quedarán sin respuesta", ya que suponen "una amenaza directa a la vida de los ciudadanos y trabajadores, así como a instalaciones vitales que representan una parte de la seguridad del país, su economía y las capacidades de su pueblo".

Libia vive en estado permanente de alerta, tanto por los enfrentamientos entre milicias como por las revueltas populares, especialmente en el oeste, en las que los participantes exigen acabar con la división y la prolongada crisis que afecta al país desde hace más de una década.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, y con el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.