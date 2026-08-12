ONG de Túnez lanza la primera plataforma en línea del Magreb para reportar feminicidios

A través de la página feminicides.aswatnissa.org, cualquier persona puede registrar un caso de feminicidio y "romper así el silencio sobre crímenes que han permanecido invisibles durante demasiado tiempo", explicó la organización en Facebook.

Aswat Nissa explicó que la "prevención del feminicidio requiere movilización colectiva", por lo que toda persona que conozca algún caso de violencia de género "se convierte en una voz que puede evitar un crimen".

La plataforma, disponible en árabe y en francés, tiene como objetivo proporcionar datos documentados sobre feminicidios y contribuir a su visibilización, "convirtiéndose incluso en un espacio para investigadores en los ámbitos psicológico, político y jurídico", añade la web

La idea de crear esta plataforma surgió en mayo de 2021, después de que Refka Cherni fuera asesinada a tiros por su esposo, un agente de la Guardia Nacional, un hecho que "marcó un punto de inflexión decisivo en la conciencia colectiva tunecina", explicó la ONG.

Desde entonces, las integrantes de la organización, en alianza con la asociación Femme et Citoyenneté (mujer y ciudadanía), trabajaron en la creación de la página que fue lanzada oficialmente este miércoles, un día antes de la celebración del Día Nacional de la Mujer Tunecina, que se festeja cada 13 de agosto.

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La fecha conmemora la promulgación del Código de Estatuto Personal (CSP) de 1956, un conjunto de reformas legales pioneras en el mundo árabe que prohibió la poligamia, instauró el matrimonio civil y otorgó a las mujeres importantes derechos e igualdad jurídica.

Aswat Nissa documentó treinta feminicidios en 2025 en Túnez, cinco más que en 2024, unas cifras que se multiplicaron exponencialmente en los últimos años, con un registro de cuatro en 2018, en una población de unos doce millones de habitantes.

La organización explicó que los datos, que -aseguró- "no reflejan la realidad debido al importante subregistro", dan cuenta de que los círculos familiares "más íntimos" son aquellos en los que las mujeres corren "mayor riesgo".

"El espacio familiar sigue siendo el espacio más peligroso para la vida de las mujeres tunecinas, en medio de endebles justificaciones sociales que se materializan con la matanza, el apuñalamiento y las palizas que conducen a la muerte", agregó la ONG.

Pese a que la nueva plataforma se ha lanzado hoy, Aswat Nissa ha publicado los 72 feminicidos, con sus respectivas historias, que ha logrado documentar por cuenta propia desde 2021, cuando surgió la idea de su creación.