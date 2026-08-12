ONG Prisoners Defenders documenta 36 nuevos presos políticos en Cuba al cierre de julio

La ONG, con sede en Madrid, indicó que trece de esos casos se concentraron en las provincias del centro-este y este de la isla, donde "los apagones prolongados, la falta de agua y el colapso de otros servicios esenciales impulsan cada día nuevos cacerolazos y manifestaciones".

Además señaló que en varios casos, los operativos "no se limitaron a quienes participaron directamente en las protestas, sino que alcanzaron también a personas que las documentaron, expresaron consignas, auxiliaron a manifestantes o fueron relacionadas posteriormente con los hechos o con su difusión".

PD detalló que Santiago de Cuba y Camagüey concentran el mayor número de encarcelamientos registrados, con cuatro casos cada una, seguidas de Guantánamo y Holguín, con dos respectivamente, y Las Tunas, con uno.

"Esta distribución revela que el descontento social y la respuesta represiva tuvieron una incidencia particularmente marcada fuera de La Habana, en provincias golpeadas por el colapso de los servicios básicos y con mayores dificultades para visibilizar las detenciones y obtener asistencia jurídica", añadió.

Asimismo refirió al caso de Alex Javier Hernández González, de 13 años, cuya madre denunció que fue detenido "sin orden de arresto ni tutela judicial" el 22 de julio de 2026 durante las protestas ocurridas en la localidad Santiago de las Vegas, en La Habana.

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En su informe mensual indica que "el menor permanece en la prisión denominada El Combinadito", ubicada en el municipio habanero Guanabacoa y considera que han sido "vulneradas las garantías especiales de protección que corresponden a un niño de trece años".

En varios casos, los operativos no se limitaron a quienes participaron directamente en las protestas, sino que alcanzaron también a personas que las documentaron, expresaron consignas, auxiliaron a manifestantes o fueron relacionadas posteriormente con los hechos o con su difusión.

Prisoners Defenders explica que de los 36 nuevos prisioneros políticos registrados en julio pasado, otros 15 han salido de la lista por cumplimientos íntegros de sus condena en ese periodo.

Apunta que ha censado 459 presos con patologías médicas graves y confirmado que estas se deben "a la falta de alimentación, los malos tratos, el ambiente represivo y su agravamiento por la ausencia de atención médica".

A ello agrega "54 presos políticos con trastornos graves de salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado".

De acuerdo con sus datos, se han totalizado 2.148 presos políticos en las cárceles cubanas desde el 1 de agosto de 2021 hasta finales de julio de 2026.