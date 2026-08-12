Operadoras de capitales extranjeros ganan licencias para desplegar la red 5G en Paraguay

El director suplente de Conatel, Víctor Martínez, dijo que Núcleo SA, de capital mayoritariamente argentino, obtuvo una licencia para operar la red 5G en la banda de 3.700 y 3.800 megahertz, al tiempo que se comprometió a un pago de un millón de dólares por la licencia.

Por otro lado, Telecel SAE, que pertenece a una corporación con sede jurídica en Luxemburgo y que tiene centro financiero y ejecutivo en Estados Unidos, operará la banda de 2.300 a 2.400 megahertz y desembolsará 1,6 millones de dólares por la licencia.

"Habiéndose otorgado estas licencias, ambas empresas ya cuentan con una autorización para poder realizar el despliegue de sus redes con estándar 5G", agregó Martínez.

Así mismo, el funcionario señaló que el pliego de bases y condiciones de la licitación otorga a las empresas noventa días para presentar "en detalle" sus planes técnicos de despliegue y posteriormente 180 días para instalar su primera radiobase.

"El pliego de bases y condiciones tiene exigencia de tipo gradual en cuanto a la cobertura, a los cuatro años deben desplegar al menos cien estaciones radiobase cada una de estas empresas", añadió Martínez.

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Igualmente, el directivo de Conatel indicó que las operadoras se comprometieron a invertir entre ambas ochenta millones de dólares e instalar unas 750 radiobases en los primeros cinco años de la operación.

Estas operadoras no se presentaron a la primera licitación de 2025, en la que el Gobierno paraguayo otorgó licencias a las empresas AMX Paraguay SA -de capital 100 % mexicano y que funciona bajo el nombre comercial de Claro- y Nubicom SA, originaria de la provincia argentina de Salta y que está ingresando al mercado local.

La prensa paraguaya ha señalado que Nubicom SA ha incumplido las condiciones de la licencia, pero Martínez negó hoy estas versiones e indicó que la firma ya instaló su primera radiobase y hace pruebas en un barrio de Asunción, la capital de Paraguay.

A inicios de julio pasado, el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró a periodistas que las críticas a la primera licitación tienen origen en supuestas presiones del Gobierno de China, después de que empresas de ese país no pudieran acceder a licencias para operar la red 5G en la nación suramericana.

"Tenemos que ser muy cuidadosos, porque acá se mezcla un poco la geopolítica", afirmó Peña sobre el presunto incumplimiento del pliego de condiciones en el que habría incurrido Nubicom, según las denuncias de la prensa local.

"Quién está haciendo una presión enorme es el Gobierno de China", añadió el mandatario.

Peña señaló entonces que su Gobierno estableció como una de las bases para participar en la licitación que las empresas tuvieran origen en países con los que Paraguay mantiene relaciones diplomáticas, algo que no ocurre con China por el respaldo de la nación suramericana a Taiwán.