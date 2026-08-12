Panamá pide tiempo a Costa Rica para analizar propuesta de solución a conflicto comercial

El Ministerio de Comercio Exterior costarricense informó en un comunicado que en una reunión celebrada en Panamá entre la titular de la cartera, Indiana Trejos, y el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, el funcionario panameño "indicó requerir más tiempo para analizarla (la propuesta) y responder debidamente".

Costa Rica envió a Panamá el pasado 5 de agosto una propuesta para poner fin a la disputa comercial con dos opciones.

La primera opción plantea que los dos gobiernos se comprometan a acudir a un arbitraje de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que examine una apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra un fallo que favoreció a Costa Rica.

La otra es que ambos Gobiernos firmen un memorando de entendimiento, mediante el cual Costa Rica se comprometería a realizar gestiones para atender las solicitudes de exportación que Panamá desee presentar, las cuales se realizarían con el acompañamiento de un organismo internacional para generar la mayor confianza en el procedimiento.

Costa Rica y Panamá mantienen la disputa por las restricciones impuestas por las autoridades panameñas en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña debido pruebas científicas "insuficientes".

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En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica, pero Panamá presentó una apelación en enero de 2025 ante un órgano que, según Costa Rica, no está operativo desde 2019, por lo cual el asunto no se ha resuelto.

Panamá también ha argumentado que durante años, sus productores y exportadores han enfrentado restricciones sanitarias y comerciales impuestas por las autoridades costarricenses, lo que ha causado afectaciones significativas a empresas, empleos y sectores productivos.

La ministra costarricense de Comercio Exterior, Indiana Trejos, dijo este miércoles que su visita a Panamá demuestra el interés prioritario que Costa Rica otorga a ese país, y afirmó que seguirá promoviendo "una nueva etapa en las relaciones basada en la buena fe y la profundización de la integración regional, así como la seguridad jurídica y la observancia de los compromisos internacionales".

"Estaré atenta a que Panamá responda pronto por escrito a la propuesta costarricense que busca el restablecimiento del comercio bilateral en los productos afectados", expresó.

El pasado 15 de mayo, en el marco del Día del Agricultor y a una semana de haber asumido la presidencia, la gobernante de Costa Rica, Laura Fernández, denunció el "bloqueo comercial" de Panamá y ordenó al canciller Manuel Tovar impulsar "acciones internacionales" frente al problema.

Esa declaración tensó los nexos, generalmente cordiales, entre ambos países, y provocó una respuesta del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien dijo estar "sorprendido" por el tono de Fernández y anunció la suspensión de venta de energía a Costa Rica como medida de "reciprocidad" diplomática el pasado 21 de mayo.