Proyecto de ley busca prohibir a los legisladores uruguayos los viajes pagos por el Estado

El proyecto busca regular la participación de los legisladores uruguayos y funcionarios del Poder Legislativo en actividades y eventos fuera del territorio nacional "cuando su realización irrogue, total o parcialmente, un gasto con cargo al Presupuesto del Poder Legislativo o a fondos públicos".

En su articulado, el proyecto define la prohibición de estos viajes y plantea como alternativa que los legisladores participen de estos eventos "por medio de videoconferencia o de cualquier otro mecanismo de participación a distancia".

La única excepción estará habilitada cuando los legisladores acrediten que se requiere su participación presencial y para ello necesitarían la autorización de la Cámara que corresponda, de Senadores o Representantes.

"De acuerdo con los informes elaborados sobre los viajes de la Cámara de Senadores correspondientes al período comprendido entre el 15 de febrero de 2025 y junio de 2026, esto es, los primeros diecisiete meses del actual período de gobierno, solamente en esta Cámara se realizaron 73 viajes al exterior financiados con cargo al presupuesto del Poder Legislativo", plantea el senador en su exposición de motivos.

En materia económica, estos viajes representaron un gasto de 234.464 dólares.

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Bordaberry recuerda que hay una iniciativa del Gobierno de Yamandú Orsi, incluida en su proyecto de ley de Rendición de Cuentas que está en estudio en el Parlamento, "que limita y racionaliza los viajes al exterior de sus jerarcas y funcionarios".

"Esa iniciativa constituye, en los hechos, un reconocimiento expreso de que durante el primer año y medio de esta gestión se incurrió en excesos en esta materia, y obliga a este Poder Legislativo a aplicarse a sí mismo el mismo estándar de austeridad que reclama a la Administración", reconoce el senador.